«Матч ТВ» может не показать игру Россия – Сербия – на канале дали комментарий

Товарищеский матч между сборными России и Сербии отсутствует в программе телеканала «Матч ТВ». Канал пока не договорился о трансляции этого поединка. Комментарий по поводу ситуации дал Александр Тащин – генеральный продюсер «Матч ТВ».

«На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет», - цитирует Тащина телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Тащин отметил, что «Матч ТВ» заинтересован в трансляции матча Россия – Сербия. Других подробностей представитель канала не раскрыл.

Стоит сказать, что права на показ матчей сборной России принадлежат компании «Телеспорт».

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта.