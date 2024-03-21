Митрофанов: «У всех сборных, которые приезжают в Россию, большие расходы»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, сколько денег организация тратит на приезд национальных команд из других стран для проведения товарищеских матчей со сборной России.

По словам Митрофанова, сборные, приезжающие в Россию, несут большие расходы из-за дополнительных пересадок.

«За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро, а примерно в два раза меньше. У всех сборных, кто к нам приезжает, большие расходы», — цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 21 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с командой Сербии. Эта игра состоится на «ВТБ Арене» и начнётся она в 20:00 по московскому времени.