Наумов: «Знакомые из Белграда сказали, что сербы будут играть на победу»

Николай Наумов, бывший президент московского «Локомотива» заявил о боевом настрое в команде Сербии на завтрашний матч против сборной России. Ему об этом сказали его знакомые из Белграда, сербской столицы.

«Позавчера в Белграде был и виделся со знакомыми из мира футбола. Мне сказали, что в матче с Россией сербам поставлена задача выложиться на максимум, играть на победу, ведь команда готовится к чемпионату Европы», - делится Наумов с телеканалом «Матч ТВ».

Поэтому и сборная России, отмечает Наумов, тоже должна выложиться на полную мощь. В таком случае, по мнению Наумова, нас ждёт хороший матч.

Сборные России и Сербии выйдут на поле «ВТБ Арены» в Москве завтра, 21 марта.