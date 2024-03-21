Зиньковский: Бабич — главная звезда сборной Сербии

Вингер сборной России Антон Зиньковский ответил на вопрос о главной звезде в составе сборной Сербии.

«Кто главная звезда сборной Сербии? Срджан Бабич. Как шутили перед матчем? Просто обсуждали. Какой‑то главной шутки не было», — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Напомним, Антон Зиньковский и Срджан Бабич вместе защищают цвета московского «Спартака».

Сегодня, 21 марта, сборная России примет в Москве сборную Сербии в рамках товарищеского поединка. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка. Начало события запланировано на 20:00 по столичному времени.