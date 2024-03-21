Александр Мостовой: «Сборная Сербии всегда была похожа на нашу сборную»

21 марта в четверг на футбольном поле «ВТБ Арены» в Москве сойдутся национальные команды России и Сербии. Александр Мостовой, бывший игрок российской команды отметил то, что сербская команда всегда была похожа на нашу касаемо ожиданий и реальности от её игры.

«Сборная Сербии всегда была сильной, но, с другой стороны, она всегда была похожа на нашу команду. От неё, например, была масса ожиданий на мундиале в Катаре, было всё в их руках, но они не смогли выйти из группы», - приводит аналогию Мостовой для «Чемпионата».

Александр добавил, что не считает сербов фаворитом грядущего матча в Москве. В пользу российской команды будет настрой, ажиотаж и, конечно же, фактор домашнего поля. Также сборная России довольно давно не получала сильного соперника из УЕФА.