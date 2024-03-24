Игнатьев считает, что Карпин должен продолжать работать в сборной России

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы Валерия Карпина в сборной России. По мнению специалиста,

«Несмотря на отсутствие международных турниров, все игроки едут в сборную с большим удовольствием, с хорошим настроением и мотивацией. В этом, в том числе, есть заслуга Карпина и его тренерского штаба. Он отлично ладит с игроками.

Сейчас лучше Валеры варианта не вижу. Поэтому контракт с Карпиным однозначно должен быть продлен, РФС следует выразить доверие действующему тренеру сборной», — приводит слова специалиста издание «РБ Спорт»

Напомним, Карпин возглавил национальную команду в 2021 году, в ноябре 2022‑го он продлил соглашение до августа 2024 года. Сначала тренер совмещал работу в сборной с должностью в «Ростове», затем покинул клуб, а после вернулся на пост главного тренера команды из Ростова‑на‑Дону.