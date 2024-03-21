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Тарханов: «Не надо делать из Сербии какого-то непобедимого соперника»

21 Марта 2024 • 13:11 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
1 2.65 X 3.35 2 2.65
Через 6 ч. 34 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече российская команда должна играть только на победу и постараться подарить зрителям праздник.

«Не надо делать из Сербии какого-то непобедимого соперника. Да, крепкая команда, но и в составе нашей сборной собраны не последние игроки. Главный козырь сборной России? Думаю, что это Головин», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.

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