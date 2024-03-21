Тарханов: «Не надо делать из Сербии какого-то непобедимого соперника»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

По мнению специалиста, в предстоящей встрече российская команда должна играть только на победу и постараться подарить зрителям праздник.

«Не надо делать из Сербии какого-то непобедимого соперника. Да, крепкая команда, но и в составе нашей сборной собраны не последние игроки. Главный козырь сборной России? Думаю, что это Головин», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по местному времени.