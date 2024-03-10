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​Сборная России представила новую форму фото

10 Марта 2024 • 14:18 Комментировать
РОССИЯ
...
Сербия
21.03 14:00

В воскресенье сборная России представила новую форму. Её выполнила российская компания Jogel, которая сменила Adidas в качестве технического спонсора команды.

Форма выполнена в красном цвете. В ней национальная команда России проведёт мартовские товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

 

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Санкции в отношении РФС работают уже более двух лет.

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