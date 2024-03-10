В воскресенье сборная России представила новую форму. Её выполнила российская компания Jogel, которая сменила Adidas в качестве технического спонсора команды.

Форма выполнена в красном цвете. В ней национальная команда России проведёт мартовские товарищеские матчи против Сербии и Парагвая.

Матч против Сербии сборная России проведёт 21 марта, а матч против Парагвая – 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. Санкции в отношении РФС работают уже более двух лет.