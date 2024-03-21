Зиньковский: «UFC с Бабичем устраивать не будем»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский в преддверии товарищеского матча против команды Сербии высказался о своей дуэли с одноклубником Срджаном Бабичем, который сыграет в составе соперника.

«UFC мы точно устраивать не будем. Думаю, у нас будет дружеская дуэль, если она будет», — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 21 марта, на «ВТБ Арене». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отметим, что уже 25 марта российская команда встретится с Парагваем также в Москве на домашнем стадионе «Динамо».