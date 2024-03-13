Защитник ЦСКА Гайич высказался о вызове в сборную Сербии

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич высказался о вызове в национальную сборную Сербии на мартовские сборы.

Игрок отметил, что всегда, как национальной команде нужна помощь, то он готов помочь.

«Думаю, что раньше я играл на таком же уровне, как и сейчас. Просто тогда не было такой возможности для вызова в сборную. Сейчас получилось так», - приводит слова Гайича «Чемпионат».

На счету 28-летнего футболиста одна игра за сборную Сербии. В 2021 году он провел 90 минут на поле в матче квалификации на чемпионат мира.

Напомним, что 21 марта сербы сыграют против сборной России на «ВТБ Арене».