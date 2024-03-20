Игнатьев считает, что отсутствие Влаховича плохо скажется на зрелищности матча Россия — Сербия

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Сербии.

Игнатьев признался, что поскольку сборная России давно не играла с командами такого уровня, ему сложно предположить, как сложится предстоящая встреча.

«Трудно сказать, как сложится этот матч. Мы давно не играли с командами такого уровня, сербы вышли на чемпионат Европы. С нашей стороны всё идёт по серьёзному», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Также специалист предположил, что отсутствие сербского нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича негативным образом скажется на зрелищности предстоящей игры.

Матч Россия — Сербия состоится завтра, 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00.