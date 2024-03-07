Бывший игрок «Динамо» Батак поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сербии

Бывший игрок московского «Динамо» Радослав Батак поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Батак надеется, что у него получится приехать на этот матч, который, по его мнению, больше важен для российской сборной, чтобы получить игровую практику.

«Так получилось, что у Сербии есть возможность. Матч будет хорошей проверкой для сборных Сербии и России», - приводит слова Батака «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится 21 марта, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20:00 по столичному времени. А уже через четыре для подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Парагвая.