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Агент Лави не исключил возможность перехода своего клиента в ЦСКА или «Спартак»

12 Октября 2022 • 13:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Гилад Катцав, агент полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, отреагировал на информацию о том, что его клиентом интересуются ЦСКА и «Спартак».

Ранее сообщалось, что 26-летний израильтянин может перейти в один из московских клубов грядущей зимой. В «Маккаби» уже заявили, что им ничего не известно про интерес со стороны ЦСКА и «Спартака».

«На данный момент представители ЦСКА и «Спартака» со мной не связывались. Я думаю, такой шанс возможен в будущем. Сейчас только октябрь и трансферное окно закрыто», — цитирует агента Metaratings.

В нынешнем сезоне Лави провёл за «Маккаби» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Действующий контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитал до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 1,6 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Маккаби Хайфа Нета Лави
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