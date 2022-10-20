Абаскаль не согласен с решением КДК

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по поводу его конфликта с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во время матча 13-го тура РПЛ. Решение комитета пока не объявлено.

«Мы не согласны с решением КДК. Комментировать не будем», — приводит слова Абаскаля «Чемпионат».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью со счётом 2:2. Этот результат позволил «красно-белым» обогнать в турнирной таблице российского чемпионата «Ростов» и взобраться на вторую строчку. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.