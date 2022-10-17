Уткин восхитился голом Зиньковского

Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Напомним, 26-летний футболист вышел на поле в начале второго тайма и сумел отметиться забитым голом, красиво пробив издали по воротам Игоря Акинфеева.

«Это был гол, забитый без момента. Обожаю такие голы, когда мяч летит практически не вращаясь. Как будто его невидимый официант несёт на подносе в ворота. Жуниньо Пернамбукано таких напернамбуканил за карьеру очень много», — заявил Уткин на YouTube-канале.

Напомним, Зиньковский перешёл в «Спартак» минувшим летом из «Крыльев Советов». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» 12 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.