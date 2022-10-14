Герус: «Не могу представить себе Селихова в другом свитере, кроме того что с «ромбиком» на груди»

Московский «Спартак» продлил контракт с голкипером Александром Селиховым, чему очень рад его бывший одноклубник Роман Герус, который не так давно призывал руководство красно-белых поскорее сделать это. Сейчас Герус прокомментировал новости, заявив, что не представляет себе Селихова в другом клубе, нежели московский «Спартак».

- «Спартак» поступил так, как и должен был. Другого варианта и быть не могло. Саша остается в клубе, в котором он чувствует себя как дома. Не могу представить Селихова в другом свитере кроме как с ромбиком на груди, - заявил Герус в эфире телеканала «Матч ТВ».