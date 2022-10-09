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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Спартака» Игнатов вернётся в строй к матчу с ЦСКА эксклюзив

09 Октября 2022 • 13:25 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Крылья Советов
1 1.63 X 4.40 2 5.50
1-й тайм

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов восстановится к матчу 13-го тура РПЛ против ЦСКА, который запланирован на 16 октября.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист получил небольшое повреждение, из-за которого он пропустит встречу 12-го тура с «Крыльями Советов». Напомним, игра с самарской командой состоится сегодня, 9 октября. Начало — в 14:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Игнатов провёл в составе московской команды 10 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами. После 11 проведённых матчей «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Михаил Игнатов
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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