​Тарханов сделал прогноз на счёт матча ЦСКА – «Спартак»

Воскресным вечером внимание всей футбольной России будет сосредоточено на московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». Своим прогнозом на результат этого матча поделился известный тренер Александр Тарханов.

«Я поставлю на 2:2. Но шансы [на победу] есть у каждой команды, они одинаково подготовлены», - высказался Тарханов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Спартак» занимает в таблице чемпионата России третье место (25 очков), а ЦСКА – четвёртое (24 очка).

Следить за матчем Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.