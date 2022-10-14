​Боярский: «Спартаку» бессмысленно рваться до успехов «Зенита»

Известный артист Михаил Боярский, который является фанатом «Зенита», считает, что «Спартаку» ещё рано конкурировать с питерцами.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и в текущем чемпионате, а «Спартак» отстаёт на пять очков.

«В целом «Спартак» не конкурент «Зениту». Им ещё рано до нас. Да, они будут рваться до наших успехов, но это бессмысленно», - высказался Боярский, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В ближайшее воскресенье, 16 октября, «Зенит» в чемпионате России сыграет против «Пари НН», а «Спартак» - против ЦСКА.