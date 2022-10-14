«Спартак» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым. 28-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2024/2025. В нём есть опция продления ещё на один год – она активируется при определённых условиях.

Александр Селихов играет за «Спартак» с начала 2017 года. С тех пор он провёл 66 матчей, в которых пропустил 75 голов. Небольшое количество игр за шесть лет объясняется временем, которое игрок тратил на восстановление после травм.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 16 октября – против ЦСКА.