Мостовой: Для меня загадка, почему Зиньковский не выходит в стартовом составе «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о положении нападающего «красно-белых» Антона Зиньковского.

«Пора ли ставить Зиньковского в основу регулярно? Сложно говорить о его физических кондициях, ведь для этого нужно находиться в команде, готов ли он играть по 90 минут», — цитирует слова Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что это хороший футболист, который является игроком основного состава, но почему он сидит на скамейке — загадка.

В текущем сезоне 26-летний Зиньковский принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.