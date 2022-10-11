Шишкин назвал фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением об игре «красно-белых» в последних матчах. В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля разгромили самарские «Крылья Советов» со счетом 5:2.

«Ребята в хорошем состоянии будут готовиться к дерби с ЦСКА. Я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Спартаковцы реально выглядят очень мощно», - приводит слова Романа издание «РБ Спорт».

Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 16 октября. После 12 туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на четвертой строчке.