Мостовой не понимает, зачем слушать высказывания Салиховой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о высказываниях Заремы Салиховой о результатах матча между ЦСКА и «красно-белыми».

«Не хватало еще высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Это хорошо, что есть Федун. Но чего ее слушать?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

По словам эксперта, он не обращает внимания на реплики Салиховой и надеется, что остальные тоже скоро к нему присоединятся.

Матч 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» завершился результативной ничьей 2:2.

«Красно-белые» занимают второе место в РПЛ, «армейцы» располагаются на третьей строчке.