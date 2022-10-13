​Промес завоевал награду «Золотой кабан»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес был признан болельщиками лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона. Голландец получил награду «Золотой кабан».

В сезоне 2021/2022 Куинси Промес провёл за «Спартак» 31 матч. Нападающий записал на свой счёт 12 результативных ударов. «Красно-белые» в прошлом сезоне завоевали один трофей – кубок России.

Напомним, что Куинси Промес вернулся в «Спартак» в начале 2021 календарного года.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 16 октября. Куинси Промес и компания будут сражаться против ЦСКА в главном дерби Москвы.