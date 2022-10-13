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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес завоевал награду «Золотой кабан»

13 Октября 2022 • 15:12 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.65 2 3.15
16.10 20:00

Нападающий «Спартака» Куинси Промес был признан болельщиками лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона. Голландец получил награду «Золотой кабан».

В сезоне 2021/2022 Куинси Промес провёл за «Спартак» 31 матч. Нападающий записал на свой счёт 12 результативных ударов. «Красно-белые» в прошлом сезоне завоевали один трофей – кубок России.

Напомним, что Куинси Промес вернулся в «Спартак» в начале 2021 календарного года.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 16 октября. Куинси Промес и компания будут сражаться против ЦСКА в главном дерби Москвы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 16:00
И был снят фильм "Кабан и его поросята".
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