Баженов — о решении Абаскаля возглавить «Спартак»: «Я сначала подумал, что он сумасшедший»

Менеджер по работе с игроками «Спартака» в аренде Никита Баженов оценил решение Гильермо Абаскаля возглавить «красно-белых» минувшим летом.

«Абаскаль ставил свою карьеру на кон. Я сначала подумал, может быть, он сумасшедший. Оказывается, нет. Человек, который выводит «Спартак» на правильную дорогу», — передает слова Баженова «Матч ТВ».

Функционер считает, что Абаскаль сделал очень храбрый шаг, ведь он понимал, какой большой риск ехать в Россию в той ситуации.

Сегодня, 16 октября, «Спартак» в гостях встретится с ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.