Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги дерби со «Спартаком» и высказался о проблемах «армейцев».

- Как оцените результат матча?

- Результат справедливый. Игра понравилась. Она прошла на больших скоростях. Я был удивлен, что «армейцы» уступали физически. «Спартак» играл в скоростной футбол, прессинговал, правда, в конце немного не хватило сил. Но все равно гости играли в более современный футбол. Они давили, действовали более организовано. А ЦСКА играл на контратаках, на грубых ошибках соперника забил мячи.

- То есть, «Спартак» был ближе к победе?

- Не скажу. В футболе часто бывает много шума, но мастерства и у «Спартака» маловато. Хоть и хвалят у них сейчас пару Соболев - Промес. Они много забили, но надо учитывать наш уровень футбола. Поэтому не стоит обращать на это внимание. А ЦСКА надо что-то делать с функциональной подготовкой. Но если говорить о матче в целом, был виден хороший настрой, было много борьбы, и «Спартак» был предпочтительнее, потому что все делал гораздо быстрее.

- Как оцените судейство? Было много спорных моментов.

- Это да, но игра была такая, что было много стыков, захватов, толчков, когда накал зашкаливает. Непросто судить такой матч. Мне кажется, в целом Карасёв справился.

- Как вам голы «Спартака»? Зиньковский классно забил издали, а Соболев разобрался с Акинфеевым в ближнем бою. Видите ошибки вратаря хозяев?

- Да нет. В моменте с Соболевым ЦСКА провалился, когда после атаки не успел вернуться в оборону. Соболев убежал на большой скорости. Поэтому я и говорю что в функциональном плане «Спартак» выглядел лучше. Тем более что когда гости атаковали и теряли мяч, сразу пытались его забрать на большой скорости. А полузащитники «армейцев» с этим не справлялись. Отсюда и защитникам ЦСКА было тяжело, потому что когда на скорости летит группа атаки соперника – что-то сделать сложно, если их не догоняешь. Приходится атаковать сзади и успеть перекрыть зоны, чтобы «Спартак» сбавил скорость. Это чревато.

- А что скажете о голе Зиньковского? Показалось, Акинфеев поздно среагировал на этот удар.

- Зиньковский хорошо попал, в самый угол. Так закрутил мяч. Никто не ожидал, что он настолько удачно пробьет. Любой вратарь, Акинфеев или кто-то другой, ждет момент удара. А Зиньковский протолкнул мяч и сразу пробил. Игорь тут никак не виноват.

- У ЦСКА невзрачно сыграли Карраскаль и Медина. Не удивились, что Федотов их заменил во втором тайме?

- Нет. Они физически выглядели слабо. Они же в обороне, по сути, не участвовали. Все время проигрывали единоборства. «Спартак» за счет скорости сразу вырезал всю среднюю линию. Федотов прав был, что заменил их. Надо было даже пораньше это сделать. Но у него особо не на кого было их менять. Поэтому Федотов терпел, а потом все равно был вынужден их убрать.

Реклама

- Вы разобрались, в чем тренерская фишка Абаскаля?

- Не знаю, какие тренировки он проводит, но заметно, что «Спартак» стал действовать агрессивнее и быстрее. Если еще реализовывать моменты, которые они создают, то это уже будет похоже на серьезную игру. Не думаю, что Абаскаль только накачивает ребят разговорами, но я не знаю, за счет чего они так заиграли. Видимо, все дело в тренировках.

- Почему ЦСКА в последних матчах буксует?

- Мало мастеров. Все посредственно. Ребята неплохие, и они выжимают все, что могут. Думаю, они набрали очков даже больше, чем заслужили своей игрой. Надо обновлять состав. Даже Чалова взять впереди. Да, он забил два мяча, но ему нужно работать более продуктивно, чтобы посерьезнее играть. Часто он пассивен, не отрабатывает в обороне. У него много минусов. Чалов может играть гораздо полезнее. Данные у него есть. И куда расти тоже есть.

Елена Григорьевская