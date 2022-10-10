ЦСКА продлил контракт с Ермаковым

ЦСКА продлил контракт с 19-летним полузащитником Никитой Ермаковым, сообщает Metarartings.

По информации источника, новое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Московский клуб дважды активировал опцию продления со своим воспитанником, повысив ему зарплату.

В текущем сезоне Ермаков провёл в составе «армейцев» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России ЦСКА набрал 24 очка, расположившись на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 16 октября против «Спартака». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.