Спиридонов: Не хочу говорить о Федотове

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

«Все справедливо! Я за справедливость. Правильное решение. А о Федотове я даже говорить не хочу», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что наставники «Спартака» и ЦСКА получили дисквалификацию после словесной перепалки во время столичного дерби в 13-м туре чемпионата России, которое завершилось ничьей 2:2. Абаскаль был отстранен на одну игру, а Федотов получил бан на два матча (один условно).

«Красно-белые» занимают второе место в РПЛ, «армейцы» — третьи.