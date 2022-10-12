​Кучаев назвал свою любимую фигуристку

Футболист ЦСКА Константин Кучаев назвал свою любимую спортсменку в мире фигурного катания.

«Сразу скажу, моя любимая фигуристка - Александра Трусова. Когда мы играли в футбол, она бежала везде - втыкается, куётся. Её опорником надо ставить», - высказался Кучаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что фигурное катание является одним из наиболее популярных видов спорта в России.

Константин Кучаев и другие футболисты ЦСКА в настоящий момент готовятся к главному дерби Москвы против «Спартака». Команды сразятся на поле «ВЭБ Арены» в ближайшее воскресенье, 16 октября.