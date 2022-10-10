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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бевеев мог стать футболистом ЦСКА летом

10 Октября 2022 • 22:35 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев недавно мог стать футболистом московского ЦСКА, еще минувшим летом армейцы вели с ним переговоры на предмет заключения контракта. Однако главным требованием со стороны 26-летнего игрока было стабильное место в стартовом составе, чего московский клуб гарантировать не смог. А в «Урале» у Бевеева есть стабильное место в стартовом составе, уточняет Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне он провел уже десять матчей, получив три желтые карточки. А «Урал», благодаря недавним успехам, поднялся уже на двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Мингиян Бевеев
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