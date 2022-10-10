Бевеев мог стать футболистом ЦСКА летом

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев недавно мог стать футболистом московского ЦСКА, еще минувшим летом армейцы вели с ним переговоры на предмет заключения контракта. Однако главным требованием со стороны 26-летнего игрока было стабильное место в стартовом составе, чего московский клуб гарантировать не смог. А в «Урале» у Бевеева есть стабильное место в стартовом составе, уточняет Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне он провел уже десять матчей, получив три желтые карточки. А «Урал», благодаря недавним успехам, поднялся уже на двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.