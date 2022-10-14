​«Спартак» оштрафован

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах последнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета. Среди прочего, было вынесено решение о наказании для «Спартака» - клуб должен выплатить 60 тысяч рублей. Штраф назначен за скандирование фанатами оскорбительных выражений по ходу матча Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Кроме того, «Спартак» предупредили, что в случае повторения этого нарушения санкции окажутся более серьёзными.

Напомним, что на прошлых выходных «Спартак» обыграл «Крылья Советов» на своём поле с результатом 5:2.