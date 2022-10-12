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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров не примет участие в дерби с ЦСКА слухи

12 Октября 2022 • 18:18 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.10 X 3.65 2 3.25
16.10 20:00

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит предстоящее дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, футболист травмировал плюсневую кость, поэтому пропустит несколько ближайших матчей.

В этом сезоне 22-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 12-ти туров. «Армейцы» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 24 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Наиль Умяров
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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One Live
12 Октября 2022 в 18:30
Одним точным пасом сопернику меньше)))
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