Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров пропустит предстоящее дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает «Чемпионат». По сведениям источника, футболист травмировал плюсневую кость, поэтому пропустит несколько ближайших матчей.

В этом сезоне 22-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 12-ти туров. «Армейцы» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе 24 балла.