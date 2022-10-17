Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» считает, что «Зенит» в нынешнем сезоне РПЛ будет бороться сам с собой.

«Я говорил ещё после первого тура, что «Зенит» будет бороться, во-первых, сам с собой. А интрига будет жива, пока какая-либо команда математически не станет чемпионом. На данный момент команды уровня «Спартака», ЦСКА, «Ростов» будут создавать конкуренцию.

До первого тура я сказал, что «Спартак» должен быть в тройке. Он там и находится. Тем более, нет еврокубков - играй для себя, для болельщиков», — сказал Мостовой.

После 13 туров в чемпионате России определился явный лидер в турнирной таблице. «Зенит» набрал 33 очка и идёт на первом месте, «Спартак» имеет в активе 26 очков и идёт вторым. Тройку замыкает ЦСКА с 25 очками.