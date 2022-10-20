Федотов ответил на вопрос о присутствии на заседании КДК РФС

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможность своего присутствия на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на которое его вызвали по итогам столичного дерби.

По информации «Спорт-Экспресс», на вопрос о присутствии наставник армейцев ответил «пока неясно», уточнив при этом, что начало данного мероприятия назначено на 12 часов дня, в то время как в 13 часов у «красно-синих» должна пройти тренировка.

Поединок ЦСКА – «Спартак» завершился вничью 2:2, после матча активно обсуждалась перепалка между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и Владимиром Федотовым.

По итогам встречи обе команды смогли приблизиться к лидирующему в чемпионате России петербургскому «Зениту». Отрыв «сине-бело-голубых» от второго места теперь составляет семь очков.