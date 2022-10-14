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Кечинов высказался о должности Баженова в «Спартаке»

14 Октября 2022 • 18:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
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16.10 20:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Никиты Баженова на должность менеджера по игрокам «красно-белых» в аренде.

«Что здесь особо комментировать? Мне кажется, обычно в клубах есть человек, который отвечает за трансферы, за аренду. Словом, обычно этим занимается спортивный директор», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

Ранее Баженов рассказал, что в его обязанности будут входить перелеты и встречи с игроками, которые находятся в аренде, для оказания им необходимой помощи.  

«Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 25 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Валерий Кечинов
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