Юран рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА - «Спартак»

Известный российский тренер Сергей Юран, ранее уволенный с поста рулевого подмосковных «Химок», поделился мнением о грядущем поединке между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре Премьер-лиги.

«Сомневаюсь, что увидим обоюдоострую игру. Все-таки это дерби. Мы увидим тренерские шахматы от Абаскаля и Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов», - приводит слова специалиста RT.

Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

В преддверии этого матча «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на третьей строчке.