Агент Бальде заявил, что игрок до сих пор не получил документы об отстранении

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о документах по отстранению игрока. Ранее представитель футболиста сообщал, что в течение текущей недели итальянская федерация должна прислать мотивировку по отстранению Бальде.

«Не исключено, что федерация футбола Италии пришлет документы по отстранению Кейта к концу срока дисквалификации. У меня слов нет уже», — приводит слова Пасторелло Sport 24.

Напомним, 27-летний нападающий был отстранен от футбола до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри».