Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде заявил, что игрок до сих пор не получил документы об отстранении

13 Октября 2022 • 14:48 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.15 X 3.65 2 3.15
16.10 20:00

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился информацией о документах по отстранению игрока. Ранее представитель футболиста сообщал, что в течение текущей недели итальянская федерация должна прислать мотивировку по отстранению Бальде.

«Не исключено, что федерация футбола Италии пришлет документы по отстранению Кейта к концу срока дисквалификации. У меня слов нет уже», — приводит слова Пасторелло Sport 24.

Напомним, 27-летний нападающий был отстранен от футбола до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступления за «Кальяри».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Промес завоевал награду «Золотой кабан»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Талалаеву будет трудно сохранить «Торпедо» в РПЛ
14:56 · Россия. Премьер-лига
Юран: Пока не хочу комментировать возможное возвращение в «Химки»
14:55 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» прокомментировали слухи о возможном увольнении Гогниева
14:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде заявил, что игрок до сих пор не получил документы об отстранении
14:44 · Россия. Первая лига
​Тренера «Уфа» дисквалифицировали на два матча
14:37 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: Талалаев оживит игру «Торпедо» в атаке
14:36 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» раздумывают над увольнением Гогниева и возвращением Юрана
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев пошутил после назначения Талалаева в «Торпедо»
14:26 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал, когда «Уфа» приступит к сборам после отпуска
14:26 · Россия. Первая лига
​В ФНЛ футболистам приходят повестки из военкомата
14:15 · Россия. Премьер-лига
Никонов — о назначении Талалаева в «Торпедо»: «Он не сможет сделать много, надо больше»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Рианчо верит, что Карпин возглавит клуб Серии А или Ла Лиги
13:55 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о матче с ЦСКА: «Спартаковцы докажут, что Москва «красно-белая»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Талалаев – хороший выбор»
Все новости
Рекомендуем