Литвинов: У нас нет никаких стереотипов, что мы не можем выиграть «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о матчах с «Зенитом».

«Что я выберу, одну победу над «Зенитом» или три проигрыша? Я выберу три победных матча. Потому что это в сумме дает девять очков, а тут три, если выбирать одну победу», — цитирует слова Литвинова Sport 24.

Футболист заявил, что у команды нет никаких стереотипов о непобедимости «Зенита», это все вокруг СМИ.

В этом сезоне 21-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

После 12-ти туров «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков.