Родригао: «Готовимся к матчу в Нижнем Новгороде с особенным настроем»

Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Пари НН».

Напомним, в прошлом туре петербуржцы не смогли обыграть воронежский «Факел» (1:1). Бразилец отметил, что к игре с нижегородцами «сине-бело-голубые» подходят с особым настроем.

«Потеря очков — большой удар для нас, даже если это ничья. Мы не любим ничего, кроме побед. Готовимся к матчу в Нижнем Новгороде с особенным настроем и собираемся выполнить все поставленные задачи», — цитирует Родригао телеграм-канал питерского клуба.

Отметим, что после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Ростов» на пять очков. Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.