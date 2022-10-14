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Тренер «Ротора» Стукалов прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «Пари НН»

14 Октября 2022 • 11:17 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на слухи о своём возможном назначении в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нынешний наставник нижегородской команды Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Я впервые слышу, что я в шорт-листе «Пари НН». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы я поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе». В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает, кто входит в этот список», — приводит слова Стукалова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Стукалов руководил «Уфой», с которой не смог сохранить прописку в РПЛ. В текущем розыгрыше Второй лиги нынешняя команда 38-летнего специалиста «Ротор» занимает третью строчку в своей группе, набрав 24 очка после 12 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Михаил Галактионов Алексей Стукалов Пари НН
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