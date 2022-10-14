Тренер «Ротора» Стукалов прокомментировал слухи о своём возможном назначении в «Пари НН»

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов отреагировал на слухи о своём возможном назначении в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что нынешний наставник нижегородской команды Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».

«Я впервые слышу, что я в шорт-листе «Пари НН». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы я поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе». В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает, кто входит в этот список», — приводит слова Стукалова Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне Стукалов руководил «Уфой», с которой не смог сохранить прописку в РПЛ. В текущем розыгрыше Второй лиги нынешняя команда 38-летнего специалиста «Ротор» занимает третью строчку в своей группе, набрав 24 очка после 12 туров.