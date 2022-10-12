Полузащитник «Пари НН» Шарипов мог играть за «Спартак-2»

Полузащитник клуба «Пари НН» Альберт Шарипов рассказал о возможности оказаться во второй команде московского «Спартака».

По словам футболиста, в 19 лет он оказался на просмотре в дубле «красно-белых», именно в тот момент, когда он играл во Второй лиге. Уровень игры во второй команде был слабее, чем в лиге, поэтому во время просмотра игроку было совершенно несложно выполнять все требования. Но в итоге футболист «собрал вещи и уехал».

На вопрос о том, жалеет ли он, что не остался в «Спартаке-2», Шарипов ответил: «Не то чтобы жалею. Была возможность остаться и тренироваться с дублем, чтобы на тебя посмотрели. Но я считаю, что сделал правильный выбор на тот момент», - цитирует полузащитника «Матч ТВ».