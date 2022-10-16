Семак: «Победили заслуженно»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал главный тренер гегемона - Сергей Семак.

- Заслужено победили. Но, да, победа нам не делась легко. Сегодня важно, не кто именно забивал, а сколько забила команда. По счету получилось достаточно уверенно, - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».