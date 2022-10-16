Клаудиньо, Кузяев и Малком обеспечили разгром: «Зенит» не испытал проблем в Нижнем Новгороде

Чемпион России «Зенит» и «Пари НН» сошлись в 13-м туре РПЛ.

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0:1. Гол Далера Кузяева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:2. Гол Клаудиньо (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:3. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Чемпион в этом сезоне просто невероятен дома – шесть побед в шести матчах с разгромами по 8:0 и 5:0, и при этом совсем невнятен в гостях. Да, статистика тоже неплохая – три победы и три ничьи за шесть матчей, поражений нет. Но уровень соперников, отобравших очки у «Зенита», вызывает вопросы. Тут и «Химки», и «Ахмат», и «Факел» - все они свели вничью матча против чемпиона и нельзя сказать, что результат этот не заслужили.

Поэтому выезд к неуступчивому «Пари НН» ожидался болельщиками «Зенита» с небольшим трепетом. Тут ещё и Вендел пропускал матч из-за травмы, зато в атакующей группе чемпиона появились сразу три россиянина – Кузяев, Мостовой и Сергеев. Начал чемпион не очень резво, прессинга Клаудиньо явно не хватало, чтобы напрячь оборону «Пари НН». Не форсировали события питерцы, аккуратно подкатывая к воротам Гойло.

Первый интересный момент состоялся минуте на 15-й. Малком с правого края навесил, Иван Сергеев выиграл верх и с отклонением пробил – Никита Гойло успел переложиться, отразив этот удар. Динамично получилось, но не более того. А в целом игра была очень вязкой, ожидаемо вязкой. «Пари НН» грамотно перекрывал свободные зоны, оказывал давление на каждом участке поля. Счёт был открыт довольно неожиданно, после неторопливой атаки.

Дуглас Сантос навесил от лицевой, на дальнем углу штрафной площади почему-то никто не мешал пробить Караваеву. Вячеслав пальнул неплохо, но тут еще Далер Кузяев по-хоккейному подставил ногу, не оставив шансов голкиперу – 0:1. Удивительно, но гол никак не изменил игру. «Зенит» атаковал чуть активнее, но зон свободных не находил, а «Пари НН» по большей части оборонялся, будто и не уступал по счёту.

Темп матча явно не баловал зрителей, но аккурат перед перерывом состоялся второй гол «Зенита». Опять с левого фланга пошла подача, опять на правом углу штрафной разобрался игрок гостей. На сей раз Клаудиньо прокинул двух оппонентов и прошил Гойло ударом в угол – 0:2. Веселее стало во втором тайме, когда Караваев неосмотрительным подкатом сзади устроил заварушку. Вскипели футболисты, потолкались немного, а рефери в итоге наградил «горчичником» только организатора Караваева.

В середине второго тайма «Зенит» оформил разгром. Малком сам начал атаку, и сам же ее завершил, замкнув прострел Ивана Сергеева с угла вратарской – 0:3. После начался каскад замен, команды уже просто доигрывали матч. Уверенную победу «Зенит» увозит из Нижнего Новгорода, сохраняя единоличное лидерство. А вот за вторую строчку вечером сразятся ЦСКА и «Спартак».