Камоцци заявил, что Бакаев не является топ-игроком

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал положение полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Уровень Бакаева — выше среднего, он не топ-игрок. Проблема в том, что в «Зените» на его позиции играют Малком и Клаудиньо. Они выше его по уровню», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

Агент считает, что Бакаеву необходимо набраться терпения и помочь команде, когда это будет нужно, либо же уходить в другой клуб для получения игровой практики.

В текущем сезоне 26-летний игрок принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 30 очков после 12-ти туров.