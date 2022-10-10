Балахнин: «Ростов»? Есть «Зенит» — явный претендент на чемпионство

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы южан на золотые медали в текущем сезоне РПЛ.

«Перспективы завоевать чемпионство малы совсем, есть «Зенит» — явный претендент на этот сезон и следующие», — цитирует слова Балахнина «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что у него хорошие впечатления от игры «Ростова», ведь они показывают достойный результат, Валерий Карпин выжимает максимум из своих футболистов.

Ростовский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 12-ти туров. В следующем матче «Ростов» примет «Урал», игра пройдет 14 октября в 19:30 по мск.