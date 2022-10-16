Галактионов: «Надо играть агрессивнее в атаке»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал наставник нижегородцев Михаил Галактионов.

- Мы не можем создать один момент и забить один гол. Нам надо играть агрессивнее в атаке, чтобы реализовывать моменты. Неудовлетворительный результат, - заявил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата нижегородский «Пари НН» примет в домашнем матче «Краснодар», это случится 22 октября.