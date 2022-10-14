Агент: Васютину по силам быть первым номером в «Зените»

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Зенита» Александра Васютина, ответил на вопрос о будущем игрока. На данный момент вратарь находится в аренде в шведском клубе «Юргорден».

«Юргорден» хочет, чтобы Александр остался у них на постоянной основе. Ведутся переговоры. Но непонятная ситуация с санкциями, с европейским банкингом, с оплатой и так далее», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Агент рассказал, что через пару недель в Швеции завершается сезон, сразу после этого будет диалог с «Зенитом» на тему, видит ли санкт-петербургский клуб Васютина в своем составе.

Представитель футболиста считает, что 27-летний Васютин способен стать первым номером в «Зените», он мечтает об этой роли. Возвращение в стан «сине-бело-голубых» является приоритетной целью для вратаря, подытожил Дубровин.