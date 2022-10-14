Черчесов высказался о возможном получении российского паспорта Малкомом и Клаудиньо

Бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов высказался о возможном получении паспорта бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу. Не удивился, что они хотят получить паспорт Российской Федерации», – заявил текущий главный тренер «Ференцвароша» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Малком рассказал о желании взять российский паспорт для освобождения легионерского места для «сине-бело-голубых», а также в знак уважения клубу и стране.

