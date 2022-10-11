​В «Пари НН» заявили о неготовности отпускать Галактионова в «Локомотив»

Игорь Кудряшов, занимающий должность заместителя генерального директора «Пари НН», высказался о Михаиле Галактионове. Рулевой нижегородцев считается претендентом номер один на пост главного тренера «Локомотива», который уже несколько суток остаётся вакантным.

«Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», - сказал Кудряшов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

При этом Кудряшов отметил, что он не обладает информацией о том, что Михаил Галактионов является кандидатом для «Локомотива».

«Локомотив», как известно, занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.