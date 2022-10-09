Ринат Билялетдинов — об отставках в «Локомотиве»: «Этого давно ждали, терпение же не вечно!»

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов отреагировал на увольнения Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «железнодорожников».

«Этого давно ждали. Люди обещали реализовать долгосрочную программу развития, в их работу не вмешивались — а результат так и не пришел. Терпение же не вечно!» — заявил Билялетдинов «Плеймейкеру».

Эксперт рассказал, что сталкивался в своей карьере с тем, как игроки «сливали» наставника, но вряд ли это было в «Локомотиве», там системный кризис, связанный со странными трансферами и сменами тренеров.

Столичный клуб проиграл «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 0:4. После этой игры Циннбауэр и Цорн лишись работы в «Локомотиве».